Tiroteo frente a Derecho UNA: dos heridos y 13 detenidos

Cerca de las 2:00 de este jueves, personas armadas protagonizaron un tiroteo frente a la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, en el barrio Trinidad de Asunción. El inconveniente se produjo en medio de los preparativos para las elecciones de universitarias previstas para hoy.

La Comisaría 12ª reporta 13 personas aprehendidas por perturbación de la paz pública en torno a este hecho. Además, se incautaron dos vehículos, doce teléfonos celulares y un arma blanca.

El comisario Misael Aguilera detalló que un numeroso grupo de personas llegaron cerca de la 1:40 a bordo de dos vehículos y atacaron directamente a los que estaban custodiando las carpas instaladas frente a la universidad. “Estas personas huyeron y fueron perseguidas por la Policía, fueron interceptadas antes de alcanzar Madame Lynch, sobre Aviadores”, señaló en ABC TV.

Indicó que se produjo una discusión, un forcejeo, se tiraron piedras y disparos de armas de fuego o de aire comprimido. “Hay una persona con una herida superficial que también está aprehendida. No tenemos reportes de otros lesionados”, aseguró.

Hablan de heridos y responsabilizan al movimiento de Bogarín

El movimiento “Renovación Gremial”, liderado por el miembro del Consejo de la Magistratura Enrique Berni, reportó a través de un comunicado que hay dos adherentes heridos de bala. El vocero, Carlos Cabrera, afirmó que no revisten gravedad.

Detalló que el inconveniente empezó días atrás, cuando el equipo Alianza Gremial, integrado por Jorge Bogarín, supuestamente habría amenazado con destruir los toldos de información que instaló Renovación gremial frente a la facultad.

Cabrera señaló que anoche decidieron pernoctar para evitar que las mesas y toldos sean dañados. Aseguró que en un momento de la noche un grupo integrado por el concejal de Mariano Roque Alonso, Julián Vega y su hermano, José Vega -candidato del equipo Renovación gremial- llegaron hasta el sitio y exigieron que se retiraran los toldos. “Días pasados, José Vega había incluso dicho que él personalmente iba a destruir los toldos y ofreció una recompensa de un millón de guaraníes para quien lo haga”, aseguró.

Resaltó que ante la negativa de abandonar el sitio, tanto el concejal como su hermano se retiraron. Sin embargo, poco tiempo después volvió un numeroso grupo a tirar cascotes y realizar disparos en contra de los representantes gremiales que se encontraban en el sitio.

“Nosotros pensamos que son barras bravas”, aseguró. La Policía logró aprehender a 13 involucrados en el ataque.

Situación controlada y custodia policial

Desde la Facultad de Derecho, el comisario Misael Aguilera destacó que los disturbios fueron rápidamente controlados gracias a que había personal policial apostado en la zona.

Agregó en ese sentido que la situación está plenamente controlada y que se encargarán de custodiar el desarrollo de las elecciones.

Los representantes de los movimientos instaron a los colegas que acudan a votar sin miedo.