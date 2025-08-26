Capturan a sospechoso con antecedentes en intento de hurto

Agentes de la Comisaría 8ª de Asunción lograron la aprehensión de un hombre que ingresó a un taller mecánico ubicado en las calles 33 Proyectadas y Japón, en el barrio Republicano, con la intención de sustraer objetos.

El sospechoso fue identificado como Juan José Eduardo González Chávez, de 30 años, quien cuenta con antecedentes por hurto agravado y hurto. Según el informe policial, el individuo intentó llevarse dos baterías de vehículos y prendas de vestir, pero fue sorprendido y reducido por el propietario del lugar antes de la llegada de los uniformados.

El suboficial Cristian Barreiro, interviniente en el procedimiento, relató que los agentes se encontraban realizando una patrulla preventiva cuando recibieron una llamada de alerta a la comisaría. Al llegar al sitio, constataron que el dueño del taller, que también funciona como vivienda, ya había reducido al hombre.

“El sospechoso intentaba robar dos baterías y varias prendas que la víctima tenía colgadas para secar. Por suerte no portaba ningún arma, lo que permitió que fuera reducido sin que nadie resulte herido”, señaló Barreiro.

Intervención fiscal

El procedimiento fue comunicado al fiscal de turno, Joao Carlos Báez, de la Fiscalía Sector 1, Unidad Penal N.º 7, quien dispuso que el detenido quede a disposición del Ministerio Público.