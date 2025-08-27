Cae presunto estafador que usaba cédula ajena para delinquir

El detenido es Édgar Gavilán Ferreira (32), quien contaba con una orden de captura por apropiación, dictada en 2021 y otra en 2023, por el mismo caso, tras ser declarado rebelde.

Efectivos policiales del Departamento de Control de Automotores que rastreaban su paradero lo detuvieron cerca de las 10:30, a la salida la Municipalidad de Ñemby, tras enterarse mediante un informante que se encontraba en la sede comunal para tramitar una nueva licencia de conducir.

El prófugo trató de engañarlos al presentar un registro de conducir expedido con el nombre de Mathías Ezequiel Villasanti, con CI N° 5.558.308, cuyos datos no presentan antecedentes. Sin embargo, los investigadores se percataron enseguida que la fotografía no coincidía con las características físicas de su portador y consultaron al Sistema Informático de la Policía, que les confirmó su verdadera identidad.

Tras su arresto, los uniformados lo trasladaron hasta la base de su unidad policial en Lambaré, donde se encuentra a disposición de las autoridades competentes.

Usaba documentos de otra persona

De acuerdo a informaciones suministradas por el Departamento de Control de Automotores, Édgar Gavilán Ferreira utilizaba la cédula de identidad de otra persona para tramitar registros de conducir y alquilar vehículos bajo contrato previo. También usaba el documento ajeno para burlar los controles policiales.

Señalaron también que en un allanamiento anterior encontraron varios contratos de alquiler de vehículos de plataforma que figuraban tanto con su identidad como también la falsa y presumen que después se encargaba de hacer “desaparecer” los rodados.