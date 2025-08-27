Detienen a nativo por el caso del crimen de la uruguaya

Los restos de Karina Ximena Arismendi fueron encontrados en la tarde del pasado sábado en un edificio abandonado de la calle Piribebuy y Montevideo, pleno centro de la ciudad de Asunción.

El cadáver de la mujer fue llevado a la Morgue Judicial, donde los forenses confirmaron que la causa del fallecimiento de la víctima fue una puñalada debajo del mentón que también afectó las principales arterias del cuello.

Sin embargo, los médicos también determinaron que previamente la mujer sufrió fuerte golpes en el rostro y otras parte del cuerpo, y que también su atacante intentó estrangularla.

Y lo más importante para las investigaciones es que la mujer habría expirado en la tarde del jueves último. A esta conclusión se llega al tomar en cuenta el rigor cadavérico y la descomposición de las partes blandas del cuerpo.

Otro uruguayo estaba en la mira de investigadores

En la misma tarde en que encontraron el cadáver de la mujer, la policía arrestó, aunque fue por un hecho de robo, a la expareja de la víctima, el también uruguayo Matias Borche Alessandrini, quien apareció como el primer sospechoso.

Pero luego se supo que la relación entre Karina y Matías había terminado hace tiempo; sin embargo, se seguían viendo, ya que ambos vivían en la calle junto con otras personas.

Karina recientemente tuvo un hijo de una relación con un hombre identificado como Demián Martínez Noguera (29), alías Titie, quien también fue demorado en el marco de la pesquisa.

Sin embargo, tanto el Ministerio Público como los agentes del departamento Homicidios de la Policía no encontraron ningún elemento que pudiera vincular a los dos demorados con el crimen.

Cámaras de seguridad captan a un nativo

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad mostraron a un nativo ingresar y salir del edificio donde ocurrió el crimen. Estuvo en ese lugar unos 30 minutos.

El nativo fue demorado por agentes del departamento de Homicidio y habría asegurado en la Fiscalía que él ya encontró muerta a la mujer, por lo que volvió a salir del sitio.

La fiscala del caso Daysi Sánchez dispuso la detención del nativo, ya que aparece como el principal sospechoso del brutal crimen.