Fiscalía revela identidad de uruguaya hallada muerta en Asunción

La fiscal Daysi Sánchez solicitó cooperación a Interpol para lograr la identificación del cuerpo de la uruguaya Karina Ximena Arismendi, ya que el sistema AFIS de la Policía Nacional no había arrojado resultados al no estar la mujer registrada en Paraguay.

La única certeza que se tenía era su nacionalidad, pues las características físicas y el tatuaje coincidían con las de una mujer que había sido demorada en un control de cuidacoches.

Una vecina del edificio, ubicado en la intersección de Piribebuy y Montevideo, había señalado que la víctima solía frecuentar el lugar con una supuesta pareja, también de nacionalidad uruguaya.

Este hombre había sido detenido ese mismo sábado tras un hurto bagatelario en el Mercado 4 de Asunción, y la fiscal Sánchez ordenó su traslado para una declaración indagatoria. Al mostrar su fotografía a la vecina, esta confirmó que se trataba del sindicado como pareja de Arismendi.

Presunto feminicidio

El caso se investiga como presunto feminicidio, ya que el cuerpo presenta signos de violencia, incluida una herida cortante en el cuello.

La Fiscalía localizó al padre de la víctima para la entrega del cuerpo y también tomó medidas para que sus hijos menores permanezcan bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones.