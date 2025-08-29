Despliegue de 1.200 policías en los primeros cuatro tramos en el inicio del Mundial de Rally

En el marco de la cobertura del Mundial de Rally, la Policía Nacional desplegó a más de 5.000 efectivos para distribuirlos por los lugares donde se concentrará el evento internacional. Así también, se realiza un trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas, la Patrulla Caminera y las municipalidades.

Para el primer día, que contará con cuatro tramos que pasarán por Cambyretá, Nueva Alborada y Capitán Miranda, el jefe del operativo correspondiente al primer día, comisario Eladio Martínez, manifestó que esta jornada desplegaron 1.200 uniformados para cubrir los tramos de la competencia.

No obstante, resaltó que por fuera hay otro operativo importante con más efectivos ubicados en los tramos de enlace.

Afirmó que hay una alta aceptación de las normas impuestas por la FIA por parte del público presente. Indicó que desde hace dos días miles de personas ingresaron para asegurar su lugar dentro de los tramos en Cambyretá y Nueva Alborada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Inició operativo de protección del MINNA para el Mundial de Rally

Rigurosos controles

El Crio. Martínez indicó que durante la madrugada debieron retirar a un grupo de aficionados que incumplían la norma de prohibición de sonido fuerte en uno de los tramos. El incidente no pasó a mayores y, afortunadamente, los involucrados salieron por voluntad propia, afirmó. La intervención fue realizada en el tramo de Cambyretá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Solicitaron a la ciudadanía que siga manteniendo el buen comportamiento que está caracterizando a esta fecha del Mundial de Rally. En caso contrario, las fuerzas de seguridad actuarán en consecuencia y solicitarán la intervención del Ministerio Público, que puede imputar por perturbación de la paz pública, refirió.

Sobre las principales normas a seguir, resaltó la importancia de mantenerse detrás de la cinta verde, evitar música a alto volumen y respetar a todos los espectadores de este gran evento.

Recordó a la ciudadanía que, para acceder a los tramos, deben tener en cuenta que para circular con vehículos se clausuran con 24 horas previas a la largada de un trayecto de competencia oficial. Entretanto, para la circulación a pie, se cierran tres horas antes de la largada oficial.

Lea más: Así se vive el Mundial de Rally en el epicentro de la competencia

Continúa la competencia

El sábado continúa la competencia en los tramos de Carmen del Paraná (San Juan del Paraná-Carmen del Paraná), sigue en General Artigas, continúa en el trayecto conocido como “Cantera” (Carmen del Paraná) y cierra en el Autódromo (Capitán Miranda).

El gran cierre de las fechas en Paraguay del WRC se desarrollará en el tramo Bella Vista este domingo 31, para culminar en el tramo de Trinidad. La premiación y acto de finalización se realizará en la Misión Jesuítica Guaraní de Santísima Trinidad.