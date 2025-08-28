Inició operativo de protección del MINNA para el Mundial de Rally

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) inició el “Operativo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes” durante el Campeonato Mundial de Rally del Paraguay (WRC) 2025, que se llevará a cabo desde hoy, 28, hasta el 31 de agosto en el departamento de Itapúa.

Este operativo tiene como objetivo prevenir situaciones de riesgo asociadas al trabajo infantil, la explotación sexual y la trata de niños, niñas y adolescentes. La apertura de las actividades fue desarrollada por el ministro del MINNA, Walter Gutiérrez, y el viceministro, Juan Marcelo Fernández.

Fueron entregados los chalecos, indumentarias y materiales a los funcionarios que estarán a cargo de esta actividad. El acto fue realizado en el Centro Kuña ha Mita Kunu´u, de Encarnación.

El operativo contará con dispositivos especiales como un puesto de comando en la ciudad de Encarnación que funcionará las 24 horas, incluido el servicio de pernocte para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Centros habilitados

También se suman siete Centros de Protección en varias localidades del circuito motor que estarán habilitados de 07:00 a 16:00, con monitoreo en calle y derivación de casos, para prevenir la vulneración de derechos de la niñez y la adolescencia.

Los Centros de Protección del MINNA que funcionarán están en los distritos de: Carmen del Paraná (Espacio de Cuidado), Trinidad (Guaviramí), Hohenau (Pradera Alta), Encarnación (Kuña ha Mita Kunu´u), Cambyretá (Arroyo Porá), Obligado (Reverendo Padre Pedro Rotter) y Coronel Bogado (Espacio de Cuidado). En todas las sedes se ofrecerán servicios de cuidado, contención y alimentación complementaria.

Participarán 150 funcionarios junto a referentes de las CODENI de los distritos involucrados en el circuito motor y del sistema de protección (Fiscalía, INDI y Defensoría Pública).

Colaboración de la ciudadanía

El ministro expresó que la ciudadanía, si ve o sospecha de alguna vulneración de derechos, puede acercarse a los “Chalecos Rojos”, llamar a Fono Ayuda 147 o al 911 de la Policía Nacional.

Las autoridades del MINNA recomiendan no dejar a los niños sin supervisión, evitar exponerlos a largas horas bajo el sol y estar atentos a signos de alerta de abuso o explotación sexual, entre otras.