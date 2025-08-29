Fiscalía pide prisión para imputado por hurto de seis garrafas en Paraguarí

La comitiva fiscal-policial llegó a la vivienda de Rodrigo Raúl Riveros Zarza (45), ubicada en la compañía Mbatoví, donde se encontró la camioneta que aparece en las imágenes del circuito cerrado durante el robo. En el lugar se incautaron una camioneta Volkswagen Saveiro Robust, negro, chapa N° ABJC 328, un teléfono celular iPhone y una pinza grande.

La denuncia indica que el hurto ocurrió en la madrugada del pasado 17 de agosto, frente al local “Parador Cerro Perô”, sobre la ruta ramal Paraguarí–Piribebuy, barrio Virgen de Fátima. El autor del hecho violentó la reja de metal y se alzó con seis garrafas color verde manzana.

El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad, donde se observa a un hombre descendiendo de una camioneta negra para perpetrar el robo.

Según la investigación policial, se llegó hasta el sospechoso tras rastrear las imágenes de circuito cerrado y por los mensajes en los que ofrecía las garrafas, que ya no fueron halladas en su poder.

La víctima, Gustavo Remigio Meza Torres (54), denunció lo ocurrido y la Policía Nacional inició una investigación, que permitió identificar al sospechoso a través de mensajes en los que ofrecía las garrafas, según los datos.

Fiscalía pide prisión preventiva para imputado

Agentes de la Policía Departamental de Paraguarí, tras cotejar el video con la camioneta del sospechoso, solicitaron el allanamiento de la vivienda, que se llevó a cabo hoy mediante mandamiento judicial firmado por la jueza Ramona Melgarejo.

El detenido se abstuvo de declarar y con base en las evidencias, la fiscala Basualdo formuló imputación y pidió al Juzgado Penal de Garantías que el detenido guarde prisión preventiva, medida que deberá resolver la jueza Ramona Melgarejo.