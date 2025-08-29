Polémicos molinetes en el estadio: Policía pide informes

Varios molinetes “mariposa” de cuerpo entero están siendo colocados en los accesos principales del Estadio Defensores del Chaco en Asunción. El jefe de la Policía de Asunción, comisario Juan Agüero, confirmó que pese a estar en la entidad encargada de la seguridad de los eventos que se desarrollan en ese sitio, no fueron consultados y ni siquiera informados sobre esta nueva medida de seguridad.

“Tuve una reunión ayer con el subjefe de Eventos Deportivos, el comisario Isidro Benítez, y él me estaba explicando referente a eso. Me está diciendo que los accesos principales, norte, sur y platea, tendrían estos molinetes”, señaló Agüero.

El jefe policial aseguró en que se trata de una situación inédita. “No hay (antecedentes) de esto. Todavía no tuvimos una reunión con la Asociación Paraguaya de Fútbol. Recibimos la información, nada más, pero confirmación sobre eso todavía no tengo nada, porque justamente nos estamos abocando al tema del rally”, sostuvo.

Lea más: Video: vecinos asediados por la violencia e inseguridad denuncian atropello a sus derechos

Agüero adelantó que para la próxima semana está prevista una reunión con la APF para definir la situación. En ese espacio se abordará la pertinencia de los molinetes y las condiciones de acceso al estadio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Tenemos que ver todo lo que se refiere a la parte de la integridad física de todo lo que van a concurrir al evento deportivo. Nosotros tenemos que coordinar y llegar a un debate del porqué de las cosas”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que inicialmente no comprende cuál sería la necesidad de estos equipos en esos accesos. “Porque normalmente hacemos la quema de las entradas ya en el primer anillo, en el primer acceso, y así hace una quema de entradas a través de los teléfonos. Y yo no sé cuál sería la intención de hacer los molinetes en ese punto”, explicó.

Los posibles riesgos

El comisario también advirtió que la instalación de los dispositivos podría generar complicaciones en el ingreso del público, especialmente por la costumbre de los hinchas de llegar sobre la hora de los partidos. Esto implica habitualmente una aglomeración, que también se repite cuando termina el encuentro. Los molinetes podrían ocasionar avalanchas humanas sumamente peligrosas.

Lea más: Al menos 6 muertos en una avalancha a la entrada del estadio Olembe

“Nuestros ciudadanos llegan solo en la hora. Ahí empiezan los problemas. Se apuran, quieren ingresar rápidamente y los controles de seguridad tiene que ser un buen cateo, tiene que ser un buen filtro y ahí empezamos con los inconvenientes”, manifestó.

No obstante, dijo que cree que podrán llegar a un acuerdo con la APF y en reunión con el comandante de la Policía Nacional, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los hinchas.