Accidente en Ypané: camioneta choca contra patrullera y derriba surtidor en estación de servicio

De acuerdo con el informe preliminar, una patrullera de la Comisaría 23ª de Ypané Policía Nacional intentó cruzar la Ruta PY01 en el marco de una operación de intercepción de un vehículo robado en Ñemby. En ese momento fue impactada por una camioneta particular que circulaba sobre la citada vía, en Acceso Sur.

Tras la colisión, el conductor de la camioneta perdió el control, salió de la vía e ingresó a una estación de servicio cercana de Petropar, donde embistió y arrancó uno de los dispensadores de combustible cargado con diésel. Afortunadamente, el surtidor no explotó, evitando una tragedia mayor.

La patrullera estaba ocupada por dos oficiales policiales, mientras que en la camioneta viajaba únicamente su conductor. Según confirmaron los intervinientes, ninguno de los involucrados sufrió heridas de gravedad, aunque fueron trasladados a centros asistenciales para chequeos médicos preventivos.

La versión de la Policía

Fuentes oficiales señalaron que el semáforo habilitaba el paso de la patrullera en el momento del choque.

Los agentes se encontraban movilizados tras recibir la alerta de que un vehículo denunciado como robado en Ñemby atravesaría la zona, motivo por el cual se dirigieron rápidamente al lugar, según informó el jefe de la comisaría mencionada, comisario Wilfrido Meza.

La Policía Nacional anunció que se abrirá una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió el accidente. Las imágenes de cámaras de seguridad de la zona podrían ser claves para verificar la versión de los protagonistas.