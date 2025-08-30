Un fallecido y dos heridos tras presunta pelea entre delincuentes en Concepción

El fallecido y uno de los heridos habrían estado en una casa ubicada en el asentamiento Aquino Cue. Luego, llegó al lugar un automóvil rojo con otros dos ocupantes. Los que estaban en la casa abordaron el vehículo y a pocos metros se escucharon disparos.

En el lugar quedó herido Marcelo Paniagua, de 28 años, y a unos 50 metros el cuerpo sin vida de Gregorio Esteban Morales Coronel, alias “Tuku”, ambos habrían sido arrojados del vehículo.

“Tuku” tenía orden de captura por producción de riesgos comunes en San Alfredo, año 2025.

Lea más: Trasladan a Asunción a policía herido durante allanamiento en Yby Yaú

En tanto que el conductor del vehículo de color rojo baja del rodado, aparentemente herido y el hombre que estaba a su lado también desciende del auto y toma el volante para a huir del lugar. El herido subió al lado del chofer, según los testigos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El otro herido fue identificado como Dionisio Gabriel Echagüe Moreira, de 24 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Triple homicidio

“Tuku” había sido detenido anteriormente debido a que portaba una pistola que no tenía las documentaciones. Según el peritaje realizado a esa arma se había utilizado en el asesinato de “Gringo” González.

Lea más: Destruyen pistas clandestinas utilizadas por marihuaneros en el Parque Nacional Paso Bravo, Concepción

Supuestamente, el ahora fallecido formaba parte del grupo liderado por Fredy Echagüe Moreira, asesinado el 24 de julio último junto a otros dos hombres. Fredy es hermano del ahora herido Dionisio.

El hecho, por ahora es bastante confuso, pero no se descarta que los hombres involucrados en este caso se habrían peleado dentro del vehículo y allí se produjeron los disparos.