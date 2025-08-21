Trasladan a Asunción a policía herido durante allanamiento en Yby Yaú

A las 14:28 despegó del aeropuerto de Concepción el avión Caravan EX, número 253, de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), que transporta al suboficial Cecilio Enriquez Vega. El destino es el aeropuerto Silvio Pettirossi; de allí será llevado en una ambulancia hasta el Hospital de Policía Rigoberto Caballero.

El traslado se realizó para una mejor atención médica, según informaron desde la Policía Nacional. El suboficial fue operado ayer en el Hospital Regional de Concepción y luego ingresado al servicio de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de ese nosocomio.

Antes recibió los primeros auxilios en el Centro de Salud de Yby Yaú, luego de haber recibido impactos de bala cuando formaba parte de un grupo de efectivos policiales que realizó el allanamiento de una vivienda en la zona de la colonia Cerro Memby, del distrito de Yby Yaú.

El objetivo del operativo era la detención de José Odalio Esquivel, de 26 años, quien era buscado por el homicidio del suboficial ayudante Diego Arzamendia Ocampos, registrado el domingo último también en Yby Yaú.