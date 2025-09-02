Denuncian robo de G. 16 millones de su cuenta bancaria

Rogelio Germán Ruiz Díaz presentó el domingo pasado una denuncia ante la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros tras detectar que su cuenta bancaria fue vulnerada y saqueada. Según el relato, mientras intentaba pagar en un local gastronómico, descubrió que su saldo se había reducido a apenas G. 960.

De inmediato contactó con el servicio de atención al cliente de su banco, que bloqueó sus cuentas y tarjetas. Sin embargo, ya se habían realizado transferencias por más de G. 3.624.000. También la línea de crédito de su tarjeta fue ampliada de G. 10.000.000 a G. 22.000.000 sin su consentimiento. Las compras totalizan más de G. 13.070.000 de la tarjeta de crédito.

La esposa de la víctima relató a ABC Color que la situación los sorprendió mientras estaban con su bebé recién nacido en un shopping.

El viernes pasado su marido había cobrado su salario y "ya no quedaba nada”, expresó.

La víctima aseguró que no ingresó a enlaces sospechosos ni compartió claves. Además, subrayan que solo las cuentas de Itaú fueron comprometidas, mientras que las de otra entidad financiera permanecieron intactas.

Recibieron promesa de reembolso

Tras la denuncia, la víctima recibió la promesa de que el banco dará una respuesta pronta.

Posteriormente, representantes del banco informaron a la víctima que los montos robados serían reembolsados en el transcurso de la semana y que los accesos provinieron de dos dispositivos distintos.