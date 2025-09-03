Atrapan a un presunto miembro del PCC con armas y droga en Villa Elisa

Se trata de Edgar Ramón Gauto Saucedo (32), con proceso penal por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes del años 2022, pero estaba libre gracias a medidas alternativas la prisión. Aparte de las armas, el sospechoso también tenía en su poder 120 dosis de clorhidrato de cocaína, más todo el equipo necesario para cortar y dosificar la droga, informó la Policía.

Según los investigadores, Gauto ya fue detenido en el 2022 por distribución de drogas, en el mismo barrio Villa Bonita de la ciudad de Villa Elisa, recién en el 2024 fue condenado a 5 años de cárcel, sin embargo logró acceder a medidas alternativas y gracias a ello reanudó sus operaciones de distribución de drogas y utilizaba su misma casa como punto de venta, conforme explicaron los policías.

Precisamente, las actividades del sospechoso fueron detectadas por los agentes antidrogas de la Policía gracias datos proveídos por un consumidor, que aparentemente era un cliente fiel del procesado.

Aparentemente prestaba armas a grupos criminales

Sin embargo, en los últimos tiempos Gauto aparentemente expandió sus actividades al margen de la ley y actualmente también se dedica a prestar armas, como el fusil de la marca DPMS PANTHER calibre 5.56, al igual que pistolas y revólveres a grupos de asaltantes y posiblemente a sicarios que operan en el departamento Central y la capital.

Es por ello que todas las armas que fueron encontradas en su poder serán enviadas al laboratorio de Balística Forense para confirmar que caso fueron utilizadas.

Posiblemente, Gauto fue bautizado como integrante de la organización criminal PCC durante su corta estadía en la cárcel, por lo que ya cuenta con varios tatuajes en el cuerpo que son característicos de esta facción criminal. Pero la imagen que más llamó la atención de los agentes de Antinarcóticos fue el del payasito mata policías que el ahora detenido lleva en la espalda.