Ejecutan operación internacional contra la explotación sexual infantil

El Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional y la ⁠Unidad Especializada en Delitos Informáticos de la Fiscalía ejecutan este miércoles la operación internacional “Aliados por la Infancia V” contra la explotación sexual infantil en internet.

Como parte del operación, se realizan tres allanamientos simultáneos en Capiatá, San Antonio y Ciudad del Este, con el objetivo de localizar a tres sospechosos vinculados al hecho punible investigado.

Según los investigadores, fueron analizados más de 500 archivos de material de abuso sexual infantil (MASI) y se identificaron cuatro dispositivos electrónicos utilizados para la comisión del delito.

La fiscal Lorena Ledesma informó de manera preliminar sobre la detención de dos personas durante los allanamientos, aunque no precisó si se trata de los principales objetivos de la investigación.

En fases anteriores desarrolladas en países de la región, la operación permitió el rescate de 15 víctimas, además de la ejecución de 83 allanamientos, la detención de 32 personas y la incautación de 514 dispositivos electrónicos sometidos a análisis forense.

Esta operación contra la explotación sexual infantil en línea es parte de una cooperación internacional, que reúne a 15 países, como Argentina, Uruguay y Bolivia.

El procedimiento de hoy corresponde a la quinta operación realizada en el marco de esta iniciativa denominada “Aliados por la Infancia”.