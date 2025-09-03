Profanan panteón en San Lorenzo y se llevan un cadáver

En el barrio Capilla del Monte de San Lorenzo, desconocidos profanaron un panteón de un cementerio privado y se llevaron el cuerpo de un difunto que había fallecido en 2021. El hecho habría ocurrido en la madrugada del lunes.

El jefe de la Comisaría 54 de San Lorenzo, comisario Fredy Coronel, informó que fueron alertados en la mañana del lunes del caso y, al llegar al lugar, constataron que el féretro estaba vacío y solo quedaron restos parciales.

Mencionó que el cementerio cuenta con guardia privado, pero este no se percató de lo ocurrido, recién en la mañana del lunes.

Presumen de hurto

La Policía presume que se trató de un hurto de cadáver, aunque todavía no se determinó el móvil.

El jefe de la comisaría mencionada indicó que hallaron una cámara de circuito cerrado en la zona, pero que su propietario manifestó que no se encuentra activa, por lo que no lograron obtener imágenes de los presuntos responsables.