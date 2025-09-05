Más de 1.400 llamadas al 911 ayer y estos fueron los principales motivos

Ayer fue un jueves inolvidable para miles de paraguayos, ya que fue el día en el que la Albirroja volvió a clasificar a un Mundial luego de más de 10 años. Al tratarse de un día con mucho movimiento, la Policía Nacional tuvo 1.403 llamadas al sistema 911.
De esa cifra, hubo 975 comunicaciones que no correspondían a una emergencia, pero sí hubo 428 reportes que motivaron alguna intervención por parte de los uniformados policiales.
Entre los motivos principales se encuentran:
- Violencia intrafamiliar: 40 casos
- Accidentes de tránsito: 85 casos
- Perturbación de la paz pública: 63 casos
- Polución sonora: 44 casos
- Robo: 9 casos
Llamadas que no eran emergencias
Como en prácticamente todos los reportes que comparte la Policía, los casos de violencia intrafamiliar, polución sonora y accidentes son los que más llamadas generan diariamente, pero entre los contactos que para el 911 no fueron emergencias se contabilizan:
- No contesta: 784
- Llamada equivocada: 22
- Niños jugando: 58
- Operativa: 47
- Información: 47
- Insultos: 2
- Obscenas: -
- Mensajería: 10
- Otros: 5
