Wifi mató a un policía, según la familia de ese uniformado

Luego de la muerte del temible asaltante esteño, Amalia Elizabeth Brizuela, quien sería la viuda del oficial primero Gustavo Bareiro, escribió en sus redes sociales que “la justicia divina tarda, pero llega, mi amor”.
También puso que “por fin mi corazón puede estar en paz” y que “te arrebataron tu vida y de la misma forma fue arrebatada la vida de quien decidió sacarte la vida”, en alusión al maleante apodado Wifi, quien fue eliminado a balazos por el suboficial mayor Gustavo Salinas Gómez, de 38 años.
Salinas se enfrentó contra Wifi y su banda cuando estos asaltaron el local de la Asociación de Corredores de Cambios de Ciudad Nueva, sobre la avenida Julio César Riquelme, a una cuadra de la colectora Monseñor Rodríguez y la Ruta PY02, a la altura del viaducto del kilómetro 7.
Volviendo al caso del oficial Bareiro, este fue asesinado de un tiro en el cuello en la noche del 27 de julio de 2022, cuando cuatro hombres asaltaron la bodega Zuall Autoservice, en el barrio Obrero de Ciudad del Este.
El oficial Bareiro apareció en el local justo cuando la gavilla estaba saliendo. El policía no pilló el asalto, sino que solamente pretendía comprar un regalo para su mamá, quien al día siguiente celebraba su cumpleaños.
Cuando el policía entró al negocio y se dio cuenta de lo que pasaba, directamente fue baleado por uno de los cuatro malvivientes, que según sus familiares era justamente el ahora ya fallecido Jorge Rolando Cardozo Jara, alias Wifi.