Wifi mató a un policía, según la familia de ese uniformado

El asaltante Jorge Rolando Cardozo Jara, de 27 años, alias Wifi, abatido el miércoles de mañana por un policía de la comisaría 2ª de Ciudad del Este, habría sido el autor material del asesinato de otro policía, el oficial primero Gustavo Isaac Bareiro Godoy, de 31 años, quien era subjefe de la comisaría 3ª de la misma ciudad.