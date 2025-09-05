Policía revela la hora en que se retiró del centro de Asunción el último hincha

La calle Palma no dio abasto para reunir a todos los hinchas que buscaban llegar hasta el Panteón Nacional para los festejos por la clasificación de la Selección Nacional al Mundial. El comisario Juan Agüero, director de la Policía de Asunción, señaló que se llenaron todas las calles aledañas y los hinchas hasta Yegros y Azara.

“Estuvimos hasta las 4:45, cuando al último que seguía ahí con su música tuvimos que decirle: Terehópy chera’a. Ovaléma. Ore ko ya rohoséma (Andate, pues, ya fue suficiente. Nosotros ya queremos irnos)”, dijo entre risas.

Agregó que fue un grupo de cuatro personas en una camioneta, el último en irse de la zona del microcentro y que le pidieron amablemente que se retire, para que los trabajadores municipales también puedan realizar con calma la limpieza de las toneladas de basuras acumuladas.

Destacó que el ambiente festivo predominó, pese a que sí tuvieron que controlar varias riñas y recibieron la denuncia de 12 hurtos o desapariciones de celulares.

También se registró la rotura del vidrio de un vehículo en zona del estadio, pero aparentemente los delincuentes no tuvieron tiempo de robar lo que había dentro, probablemente por las patrullas constantes.

“Si les dábamos oportunidad iban a registrarse más hechos”, consideró. Destacó que tuvieron que demorar a 17 cuidacoches, para evitar extorsiones.

Miles de hinchas festejaron con la Albirroja

El comisario señaló que creen que más de 50.000 personas se congregaron en el microcentro y que muchas vinieron desde el interior del país. Contó que algunos de los hinchas pedían direcciones para poder llegar al Panteón, pues no conocían la zona y vinieron solo para los festejos de la Albirroja.

Indicó que no hay reportes de centros comerciales violentados ni perjuicios a vehículos, lo cual demuestra que pese a que se registraron algunas riñas, el festejo se dio en medio de un ambiente bastante controlado.