La impactante postal aérea de la multitud que celebra la clasificación de la Albirroja

Una imagen aérea del dron de ABC Color muestra la magnitud de la fiesta: miles de hinchas albirrojos colmaron las calles del microcentro de Asunción para celebrar la histórica clasificación de Paraguay al Mundial 2026. El rojo, blanco y azul pintaron la madrugada de este viernes en una postal que refleja la pasión y el fervor del hincha albirrojo.

Frente al Panteón de los Héroes y a lo largo de la emblemática calle Palma, familias, jóvenes y amigos se congregaron para vivir un festejo multitudinario cargado de emoción. Con banderas, cánticos y fuegos artificiales, la capital se convirtió en escenario de una verdadera fiesta popular que se extendió hasta el amanecer.

La clasificación, lograda tras 15 años de espera, devolvió al pueblo futbolero la ilusión de volver a vibrar con la Albirroja en una Copa del Mundo. Bajo la conducción de Gustavo Alfaro, la selección nacional recuperó la mística y regaló a los hinchas una noche que quedará grabada en la memoria colectiva del país.