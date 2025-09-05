Euforia, riñas y robos: así terminaron los festejos por la clasificación al Mundial

Los festejos por la clasificación de la Selección Paraguaya a la Copa del Mundo se vivieron con gran intensidad en la capital. Cientos de hinchas se reunieron en la calle Palma y frente al Panteón Nacional de los Héroes de Asunción hasta el amanecer.

Sin embargo, el ambiente festivo se tiñó de incidentes durante la madrugada del viernes. Varias riñas entre los asistentes obligaron a la rápida intervención de agentes del Grupo Lince.

En algunos momentos, la situación se desbordó en la zona de concentración. El equipo antidisturbios de la Policía Nacional tuvo que acudir para controlar a grupos de fanáticos.

El comisario Juan Agüero, director de la Policía de Asunción, detalló que demoraron a 17 cuidacoches para evitar extorsiones. Estimó alrededor de 50.000 compatriotas festejando en zona del microcentro.

“Pero a Dios gracias no perdimos el control de la seguridad porque querían cometer algunos disturbios por el exceso de bebidas alcohólicas”, detalló en ABC TV.

Hurtos de celulares y un auto

El comisario indicó que él tiene reporte tres denuncias de hurtos de celulares, pero todavía están recabando información de las comisarias aledañas.

Sin embargo, anoche se reportó que más de 10 personas denunciaron ante la Comisaría 3ª haber sido víctimas de hurtos en la zona del microcentro de Asunción, en los puntos de concentración del festejo.

Según relataron, se hurtaron numerosos teléfonos y hasta un automóvil Toyota New Vitz, que estaba estacionado sobre Yegros casi Independencia Nacional.