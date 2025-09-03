Video: así se enfrentó un policía a ladrones y ahora está detenido por orden fiscal

Según la versión oficial divulgada por el Ministerio Público, la detención preventiva del suboficial Gustavo Salinas es para esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte de un presunto asaltante durante un intento de robo a un trabajador cambista ocurrido esta mañana en Ciudad del Este.

“La medida busca corroborar los detalles del hecho. Paralelamente, la Fiscalía recaba declaraciones de testigos y aguarda acceder a imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores”, refiere el reporte.

Lea más: “Wifi” es sindicado como líder de una banda de asaltante

El intento de asalto con resultado de muerte ocurrió alrededor de las 07:00 sobre la avenida Julio César Riquelme, en el barrio Ciudad Nueva de esta capital departamental. Según el informe, los autores del atraco eran seis hombres armados que se desplazaban en una camioneta blanca cuando atacaron a la víctima.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un agente policial que se encontraba en el lugar respondió al ataque con disparos, lo que obligó a los presuntos delincuentes a huir, y tras una persecución y tiroteo, falleció uno de estos, identificado como Jorge Rolando Cardozo Jara, alias Wifi, de 27 años, quien vestía un uniforme similar al de la Policía Nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El abatido es un conocido delincuente de la zona con tres antecedentes penales: robo agravado y otros, año 2024; robo agravado, año 2024; robo agravado, año 2023. En todas las causas fue beneficiado con sobreseimiento provisional.

En el operativo, los intervinientes incautaron un arma larga con dos cargadores y una pistola calibre 9 mm, marca Glock. Además, se abandonó en las inmediaciones una camioneta Chevrolet Tracker, color blanco, con matrícula AAFS 604 y logotipo de la empresa Agrofértil; la placa correspondía a otro vehículo que acusó al menos 13 disparos de arma de fuego.