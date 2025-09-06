Adolescente y exsoldado fueron detenidos por asalto a un conductor de Bolt

Matías Joaquín Rodas Paéz (19), quien según sistema Quantum es funcionario público con el cargo de soldado del Ministerio de Defensa Nacional, y un adolescente de 17 años fueron detenidos por agentes de la comisaría 10ª de Asunción tras ser denunciados por el robo de un teléfono celular de un conductor de la plataforma Bolt.
Según la denuncia de César Eugenio Romero Penayo (32), fue víctima del robo de su celular cuando los dos detenidos se hicieron pasar por pasajeros de la plataforma.
El informe policial indica que el conductor denunció el robo de su celular en inmediaciones de la calle Santa Margarita de Youville casi Máximo Caballero a agentes que estaban patrullando la zona.
Estos realizaron un rastrillaje y vieron a dos personas con la ropa descrita por Romero, por lo que procedieron a inspeccionarlas y encontraron en su poder el teléfono de la víctima.
Detienen a adolescente y exsoldado
Según aclaró el comisario Pedro Babera, jefe de la comisaría 10ª de Asunción, Rodas sería ya exsoldado.
Los detenidos quedaron a disposición de la unidad dos de la Fiscalía Barrial número ocho, a cargo de la fiscala Ariela Chaparro.