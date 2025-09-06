Adolescente y exsoldado fueron detenidos por asalto a un conductor de Bolt

Un adolescente de 17 años y un joven de 19, quien era soldado, fueron detenidos por agentes de la comisaría 10ª de Asunción tras ser denunciados por un conductor de la plataforma Bolt, quien fue víctima de asalto y robo de su teléfono celular.