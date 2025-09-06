Inseguridad: violento asalto domiciliario en Cambyretã

La noche de este viernes se registró un violento asalto domiciliario en la compañía Campichuelo del distrito de Cambyretã, cerca de las 21:30. Según la denuncia, tres hombres armados y encapuchados violentaron una ventana de vidrio templado para ingresar a la vivienda cuando la familia se encontraba en el domicilio.

Los malvivientes habrían llegado a pie hasta el lugar por una zona boscosa, según divisaron las víctimas, y, posteriormente al atraco, se retiraron por ese mismo lugar. No se descarta que hayan utilizado algún tipo de vehículo o motocicleta para llegar al sitio.

El denunciante fue identificado como Francisco Javier Osorio Vera (26), quien estaba en su residencia con su pareja y dos hijos menores. Estos últimos se encontraban resguardados en una habitación, según los intervinientes.

En principio se manejó la posibilidad de que el monto de lo robado ascendiera a G. 50 millones. Pero posteriormente, la víctima encontró parte de su dinero que los asaltantes no habrían localizado, por lo que continúa por determinarse el total de efectivo que se llevaron, además de un aparato celular de Osorio.

Violento asalto

El hombre de 26 años fue encontrado ensangrentado con un golpe en la parte posterior de la cabeza, aparentemente producido con la culata de un arma de fuego.

Según declaró a los intervinientes de la Comisaría 41ª, los desconocidos portaban pistolas. Sobre el golpe con el que fue hallado, indicó que, cuando los extraños ingresaron a la vivienda, se abalanzó contra uno de ellos, con quien forcejeó. Posteriormente, fue reducido a golpes.

Personal de Criminalística halló un rastro de disparo de arma en la pared de la vivienda, pero no encontró la vaina servida.

Los investigadores presumen que los asaltantes debían saber que las víctimas manejaban ese monto de dinero, que supuestamente era utilizado para la compra y venta de mercaderías.