Fernando de la Mora: mujer cayó de un bus y el chofer no quedó demorado

Alrededor de las 11:00 de este sábado, una mujer identificada como Norma Beatriz Brítez Villalba (55) cayó de un bus de la empresa ALDANA S.A. en la calle Cerro Corá esquina Tte. Rojas Silva de la zona sur de Fernando de la Mora.
Según manifestó su sobrina, que la acompañaba, el conductor del bus supuestamente no esperó que la pasajera descienda completamente para volver a acelerar, algo que provocó que su tía pierda el equilibrio y caiga al pavimento.
Al respecto, la policía Luciana Alfonso, de la Comisaría 2.ª, precisó que la víctima fue asistida rápidamente por bomberos voluntarios quienes la encontraron lúcida y aparentemente sin heridas visibles, aunque para un mejor diagnóstico fue trasladada en ambulancia al IPS Ingavi.
Chofer no quedó demorado
Otro punto que detalló la uniformada es que por disposición del fiscal Armin Echeguren, el chofer del ómnibus, identificado como Rubén Ugarte, no quedó demorado y tampoco fue incautado el bus, sino que determinó que ambas partes se acerquen a la mencionada comisaría para realizar su denuncia.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Chofer y presunto asaltante van a juicio por muerte de pasajera tras caer de bus