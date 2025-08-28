Chofer y presunto asaltante van a juicio por muerte de pasajera tras caer de bus

La jueza penal de garantías de la ciudad de San Lorenzo, María Elena Cañete, por Auto Interlocutorio (AI) N° 951, elevó a la instancia de juicio oral y público la causa en la que fueron acusados, por homicidio culposo Jorge David Ortiz Medina y por robo con resultado de muerte o lesión grave Arnaldo Ariel Giménez Salcedo, acusados en relación al caso de la muerte de la funcionaria de Catastro, Cinthia Verónica Riquelme Rodas (42), que iba como pasajera en el bus guiado por Ortiz.

En la audiencia preliminar llevada a cabo este miércoles, la magistrada admitió el requerimiento conclusivo presentado por la fiscala Dora Nohl en contra del chofer de transporte público, Jorge Ortiz, y del presunto asaltante, Arnaldo Giménez. También admitió la acusación de la abogada María Graciela Irigoitia, representante de la querella adhesiva por el esposo de la fallecida y los hijos de la pareja.

Así también, durante la diligencia, la jueza María Elena Cañete rechazó el incidente de sobreseimiento definitivo planteado por la defensa del conductor de ómnibus de la empresa Caraguatay SA. Por otra parte, resolvió mantener las medidas de carácter personal sobre los dos acusados.

El desafortunado hecho se registró poco después del mediodía, sobre la ruta PY02 (ex Mariscal Estigarribia), en la ciudad de San Lorenzo el 20 de enero de 2024. Resultó víctima fatal la arquitecta y funcionaria de la Dirección de Catastro, Cinthia Riquelme.

Acusado habría despojado de su celular a pasajera, que murió al intentar perseguirlo

De acuerdo con lo que señala la acusación del Ministerio Público, a las 13:00 del 20 de enero de 2025, Jorge David Ortiz Medina se encontraba al volante de un bus número 14 al servicio de al empresa Caraguatay SA, que explota el itinerario de la Línea 118, de la marca Mercedes Benz modelo COMIL, con matrícula AAAC766.

Dentro del ómnibus iba como pasajera, Cinthia Verónica Riquelme Rodas, quien iba manipulando su celular y al llegar al cruce de la ruta PY02 con la calle Arquímedes, en el Kilómetro 10 de San Lorenzo, el colectivo se detuvo en un semáforo. En el sitio subió una pasajera y, detrás de esta, un vendedor ambulante, que resultó ser Arnaldo Giménez.

Giménez, se percató de que Cinthia Riquelme tenía el celular en sus manos y le despojó del mismo. Posteriormente huyó, lanzándose del colectivo en marcha. Riquelme, por su parte, también bajó detrás del mismo. Sin embargo, la misma cayó al pavimento sufriendo lesiones. Debido a las lesiones que sufrió fue auxiliada y llevada al hospital de IPS Ingavi, donde a las 21:25 de ese día se constató su fallecimiento.

La Fiscalía sostuvo su acusación en contra de Arnaldo Giménez, en base a los elementos recogidos por la Policía del Departamento de Investigación de Homicidios, a través de declaraciones testimoniales y también filmaciones de cámaras de seguridad de la zona en la que ocurrió el hecho.