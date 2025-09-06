Fiscalía imputó a 12 sospechosos de vaciar cuentas bancarias

El esquema delictivo detectado por la Fiscalía operaba mediante el acceso indebido a datos y contraseñas de clientes, lo que permitía, al mismo tiempo, el acceso sus cuentas a través de la banca electrónica de ueno Bank. Con esta maniobra, los acusados habrían desviado fondos para luego destinarlos, en algunos casos, a la adquisición de criptoactivos mediante operaciones de intercambio digital, para intentar blanquear el dinero ilícito.

La investigación del Ministerio Público señala que la red criminal se valía de maniobras fraudulentas contra los sistemas informáticos de la sede central de ueno Bank. De esta forma, lograban vulnerar la seguridad y manipular las plataformas electrónicas para realizar transferencias no autorizadas.

No descartan más imputaciones

La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano, formuló imputación por estafa mediante sistemas informáticos, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, en carácter de autores, contra los 12 presuntos responsables.

Según los antecedentes, la organización habría diseñado un mecanismo de ingeniería social y uso de dispositivos tecnológicos para obtener datos sensibles de los clientes, con el objetivo de desviar fondos sin ser detectados de inmediato.

El caso se encuentra en etapa de investigación y no se descarta que existan más personas vinculadas al esquema ilícito.