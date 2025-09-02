Denuncian millonaria sustracción de cuenta bancaria mediante “hackeo”

La víctima del presunto desfalco es Rogelio Ruiz Díaz (41), quien es titular de una cuenta en el banco Itaú y que ya radicó la denuncia correspondiente ante la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional.

Conforme a lo relatado por su esposa Linda Poletti, Ruiz Díaz posee dos cajas de ahorro: una en GNB y otra en Itaú. En la primera no se registró ningún movimiento, en tanto que el segundo, notaron que sospechosamente se efectuaron millonarias transacciones a billeteras de la aplicación Mango, sin que el titular tuviera participación alguna.

Lea más: En una rápida reacción recuperan G. 150 millones de un hácker

Tanto la víctima como su esposa sospechan que algún “hacker” se infiltró en la cuenta, tras descifrar el pin y los códigos de seguridad y que a partir de ello realizó las transferencias.

Descubrimiento e indagación del desfalco

De acuerdo a la denuncia, Rogelio Ruiz Díaz descubrió la sustracción irregular del dinero de su caja de ahorro en Itaú el domingo pasado, cuando se disponía a pagar vía QR su consumo en un local gastronómico. Ahí se enteró que solo tenía G. 900 mil, una suma muy inferior a la que anteriormente tenía registrada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A partir de entonces, Ruiz Díaz solicitó al banco Itaú el historial del movimiento en su caja de ahorro, lo que constató una serie de operaciones efectuadas sin si conocimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Cuáles son los grupos de hackers más conocidos?

Conforme a lo informado, se efectuaron varias transferencias por importe total de G. 3.624.000 a través de billeteras Mango. Del total extraído, G. 3.324.000 fueron a parar a la cuenta de Lilian Eugenia Candia Aranda y los G. 300.000 restantes a la de Cyntia Mabel Ortiz Arevalos.

También se enteraron que los “hackers” ampliaron a G. 22.000.000 la tarjeta de crédito que el banco había habilitado a Ruiz Díaz por valor de G. 10.000.000.

Además, los estafadores hicieron compras por importe total de G. 13.070.000 en QR a la tienda “Monchis”.

Lea más: BCP confirma investigación tras la filtración masiva de datos bancarios

Finalmente, informaron que una funcionaria del banco Itaú se comunicó con Rogelio Ruiz Díaz y le anunció que en el transcurso de esta semana le reembolsarán los saldos tanto de la caja de ahorro como de la tarjeta de crédito.

También le informaron que los “hackers” se “loggearon” desde dos dispositivos diferentes para consumar el fraude.