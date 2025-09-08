Hombre muere arrollado por un ómnibus en Mariano Roque Alonso

Un fatal accidente de tránsito se registró en la noche del domingo, cuando un hombre de 56 años falleció en la noche de este domingo tras ser arrollado por un ómnibus del transporte público sobre la ruta PY03, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, en la zona limítrofe con Limpio.

La víctima fue identificada como Nimio Antonio Ramírez López, domiciliado en Asunción. Según testigos, el hombre habría intentado lanzarse en reiteradas ocasiones frente a distintos vehículos antes del fatal desenlace.

El suboficial Juan Mendoza, de la Comisaría 10ª Central, relató que recibieron el aviso a través del sistema 911 y al llegar al lugar encontraron al personal de bomberos asistiendo al hombre, que ya se hallaba sin signos de vida. Posteriormente, médicos del SEME confirmaron el fallecimiento.

Relato del conductor del bus

De acuerdo con los reportes, el conductor del ómnibus de la línea 44, manifestó que la víctima se arrojó repentinamente frente al vehículo cuando se dirigía a la parada para entregar la unidad, sin que pudiera evitar el impacto.

“Testigos señalaron que el hombre se encontraba deambulando por la colectora, arrojándose en varias ocasiones frente a vehículos que lograron esquivarlo. Lamentablemente, en esta oportunidad no pudo ser evitado”, explicó Mendoza.

Familiares de la víctima se hicieron presentes en el lugar tras ser notificados. La Fiscalía dispuso que el conductor del bus quede en libertad y que el vehículo quede a disposición del Ministerio Público para la investigación.

Fuentes policiales indicaron además que Ramírez López habría estado consumiendo bebidas alcohólicas en las horas previas al hecho y que incluso intentó lanzarse desde el viaducto de la zona, según declaraciones de testigos. Cámaras de seguridad de una estación de servicios cercana serán revisadas para aportar más elementos a la investigación.