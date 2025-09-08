Tribunal condena a exintegrantes del ACA-EP

El Tribunal de Sentencia Especializado de la Capital, integrado por Dina Marchuk, María Luz Martínez y Federico Rojas, condenó a Sergio Mariz Domínguez, Francisco Mariz Domínguez y Merardo Florenciano Morínigo a 16, 17 y 18 años de prisión, respectivamente, por los hechos de detentación, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales antisecuestro de Concepción, Joel Cazal y Joel Díaz, quienes presentaron las pruebas que confirmaron la pertenencia de los condenados al extinto grupo criminal Agrupación Campesina Armada – Ejército del Pueblo (ACA-EP).

Secuestro de Jorge Ríos

Durante el juicio se comprobó que los procesados tuvieron participaron en el secuestro Jorge Manuel Ríos Barrero, de 24 años, ocurrido junio del 2021. Según explicó el fiscal Cazal, los hermanos Mariz Domínguez, junto con Florenciano Morínigo, eran los encargados de proveer logística al grupo liderado por los hermanos Bernal Maíz.

Fueron detenidos tras allanamientos

Los hermanos Sergio y Francisco Mariz Domínguez, junto con Merardo Florenciano Morínigo, fueron detenidos en diciembre de 2021, tras un allanamiento en la localidad de Santa Ana, en la ciudad de Sargento José Félix López, conocido como Puentesiño. En aquel procedimiento se produjo un enfrentamiento en el que fue abatido Elizandro Balbuena Mariz, de 22 años.

