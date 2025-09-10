“El hombre de las mil voces”, sospechoso de hacerse pasar por Ricardo Valenzuela para estafar

La Diócesis de Caacupé emitió al menos dos comunicados oficiales para advertir a la feligresía y a la ciudadanía en general sobre la circulación de mensajes falsos que utilizan de manera indebida el nombre del obispo Ricardo Valenzuela. Según la denuncia, a través de mensajes de texto, audios y llamadas telefónicas, desconocidos solicitaron donaciones o intentaron promover actividades no autorizadas, suplantando la identidad del líder religioso.

El fiscal Jorge Escobar, quien lleva la causa, confirmó que el principal sospechoso es Cristian Antonio Brites, conocido como el “hombre de las mil voces”, quien lideraría una estructura que funciona desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde cumple una condena por otro hecho y que fue allanada hoy.

NOTICIA EN DESARROLLO