Operación Golfo: ejecutan allanamientos por fraude a operadora telefónica

El Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía ejecuta la "Operación Golfo", con allanamientos en el departamento Central, en el marco de una investigación por acceso indebido a datos y transferencia irregular de dinero de una empresa operado de telefonía.

El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento Contra el Cibercrimen, confirmó que existen seis objetivos en la causa.

Acotó que en la primera intervención, realizada en la vivienda del principal sospechoso, ya fueron detenidas dos personas.

Precisó que, de acuerdo con los datos preliminares, el perjuicio supera los G. 100 millones.

Desvío de dinero a billeteras electrónicas

Respecto al modus operandi, Alarcón detalló que se vulneró una cuenta común de la empresa y desde allí se enviaron fondos a diferentes billeteras digitales.

“Estamos hablando de una billetera. La empresa operadora ha denunciado el acceso indebido y se ha utilizado una cuenta común que tenía la empresa y esa cuenta ha desviado a diferentes tipos de billeteras el dinero. Son billeteras electrónicas, no cuentas bancarias”, detalló a la 1020 AM.

Empleados de la empresa, comprometidos

Además, el jefe policial señaló que trabajadores de la empresa afectada participaron en el fraude.

“Acá hay empleados deshonestos comprometidos que han accedido de manera indebida a los datos. Empleados de la empresa telefónica operadora que ha denunciado”, acotó.

Al menos tres allanamientos más están previstos en distintas localidades del departamento Central, según informó Alarcón.