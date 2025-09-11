Cae el séptimo detenido por el intento de asalto a transportadora en Caaguazú

Arzamendia Sanguinetti fue capturado en su vivienda ubicada en el barrio San José del distrito de Juan Manuel Frutos, donde además fueron incautados cuatro vehículos presuntamente utilizados por el grupo comando, todos con irregularidades en su identificación y uno denunciado como robado en Asunción.

Según la investigación, el detenido habría dado refugio a por lo menos 12 a 15 personas armadas que llegaron hasta su inmueble en la madrugada del asalto. Los desconocidos permanecieron cerca de una hora en el sitio y luego ocultaron los rodados en una zona boscosa antes de huir. En el procedimiento, encabezado por la Fiscalía y personal de Investigación de Hechos Punibles, se incautaron una Hyundai Santa Fe negra con matrícula apócrifa, una Toyota Fortuner plata denunciada como hurtada, un Nissan Versa gris con chapa adulterada y un Toyota Allion plateado también con matrícula alterada.

Siete detenidos

Con esta aprehensión, ya suman siete los detenidos en el marco de la investigación. Antes fueron capturados Gustavo Rodrigo Arce González (20), durante un control de rutina sobre la Ruta PY02; César Cristaldo Zaracho (48), Richard Vera Armoa (26), Juan Ramón Villalba Arévalos (30) —este último con antecedentes por la Ley 1340/88— y Leonardo Galeano Fariña (55), en un allanamiento en el barrio San Luis de Coronel Oviedo; además de Lucio Alberto Benítez, señalado como responsable de alquilar la casaquinta utilizada por los atacantes para planificar el atraco.

Enfrentamiento dejó policías heridos

El violento tiroteo que dio origen a la investigación se produjo en la madrugada del miércoles sobre la Ruta PY02, a la altura de Cantera Boca, cuando al menos 15 delincuentes fuertemente armados intentaron asaltar un convoy de camiones de encomiendas y fueron repelidos por efectivos de la FOPE. Tres policías resultaron heridos en el enfrentamiento, mientras que varios de los atacantes lograron escapar.

