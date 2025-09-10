Tiroteo con piratas del asfalto deja tres policías heridos en Caaguazú

Alrededor de las 03:00 de esta mañana, un convoy de unos 12 vehículos que transportaba encomiendas fue sorprendido por un grupo de asaltantes que no se percató de la presencia de agentes de la Fuerza de Operaciones de la Policía Especializada (FOPE), y de la comisaría jurisdiccional que acompañaban a los vehículos, por lo que se produjo un enfrentamiento.

En el intercambio de disparos, tres agentes policiales resultaron con heridas leves, fueron auxiliados y llevados al Sanatorio Privado del Este de Caaguazú, bajo observación médica, sin estar en riesgos sus vidas.

Dos de los tres heridos fueron trasladados hasta Asunción, ya que requieren cirugía. Uno recibió el impacto en la mano y el otro, en las extremidades.

Los primeros datos indican que los autores se movilizaron en una camioneta Ford Ranger blanca, una Toyota Fortuner gris, un Toyota Premio plateado y un Chevrolet Onix blanco, con más datos aún desconocidos. Una de ellas fue abandonada a unos dos mil metros del lugar del asalto.

El hecho ocurrió a la altura del km 175 de la ruta PY02. Al llegar a la altura indicada, los delincuentes bloquearon el paso del convoy, momento en que se produjo un enfrentamiento armado con personal de la FOPE, que escoltaba el transporte de encomienda.

El comisario Carlos Pereira, jefe del Departamento de Seguridad de Caaguazú, dijo que se presume que le esperaban en la rotonda, en la zona de Cantera Boca, saliendo de la ciudad.