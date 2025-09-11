Cae el sexto implicado en el intento de asalto a transportadora en Caaguazú

CORONEL OVIEDO. Esta tarde se registró la detención de un sexto sospechoso vinculado al violento intento de asalto al convoy de camiones de encomiendas de la empresa Paraná Express, hecho que derivó en un feroz tiroteo con la FOPE y dejó tres policías heridos en la madrugada del miércoles en Cantera Boca. Con esta nueva captura, ya suman seis los detenidos en la investigación.