Cae el sexto implicado en el intento de asalto a transportadora en Caaguazú

La primera detención se produjo en la tarde del miércoles, cuando agentes de la Subcomisaría 52ª de Caaguazú demoraron a Gustavo Rodrigo Arce González (20), durante un control de rutina sobre la ruta PY02, en el exkilómetro 32. El joven fue verificado debido a inconsistencias en la documentación presentada.
En la noche de ayer miércoles, en un allanamiento realizado en una casa quinta del barrio San Luis de Coronel Oviedo, señalada como presunto lugar de reunión previa al atraco, fueron capturados cuatro hombres:
- César Cristaldo Zaracho (48), de Independencia.
- Richard Vera Armoa (26), también de Independencia.
- Juan Ramón Villalba Arévalos (30), del barrio San Miguel de Ciudad del Este y con antecedentes por transgresión a la Ley 1340/88.
- Leonardo Galeano Fariña (55), de la Colonia Yroysa del distrito de Independencia.
Todos fueron aprehendidos cuando llegaron a bordo de un automóvil, en cuyo interior se halló un revólver, dinero en efectivo y varios celulares.
Finalmente, en la tardecita del jueves fue detenido Lucio Alberto Benítez, señalado como el hombre que habría alquilado la casaquinta utilizada por los presuntos asaltantes para planificar el atraco.
La captura se produjo en el barrio San Juan de Coronel Oviedo, en pleno casco urbano. Durante este procedimiento también se incautó una camioneta Nissan Frontier, vehículo que habría sido utilizado por el detenido para movilizarse hasta la quinta que alquiló.
Con estas aprehensiones, la Policía ya suma seis detenidos en la causa, además de varios vehículos y objetos incautados, mientras las investigaciones prosiguen para identificar a los demás integrantes del grupo armado que protagonizó el violento tiroteo con los agentes de la FOPE.
No se descartan más operativos, ya que esta noche se podría registrar otro allanamiento en la zona de 3 de Febrero, donde podrían surgir nuevas novedades en torno a la investigación.