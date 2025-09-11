“Copia fiel”: Incautaron documentos, celulares y equipos informáticos en San Juan del Paraná.

Esta mañana se llevan a cabo varios allanamientos simultáneos en escribanías ubicadas en las ciudades de Itapúa, San Pedro y Central. La operación se denomina “Copia fiel” y se investiga un esquema que facilitaba transacciones irregulares para ocultar bienes e inmuebles pertenecientes al exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes.

En Itapúa el procedimiento se realizó en el distrito de San Juan del Paraná, en una escribanía denominada “Ayala Brítez”, propiedad de la profesional Elvia del Pilar Ayala Brítez.

En la localidad del sur intervino como coadyuvante el agente de la Unidad Penal N° 2 de Encarnación, especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Lavado de Activos, Enrique Fornerón. Fue acompañado de agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional.

Producto de la intervención incautaron un celular de la marca Samsung S22 Ultra, una CPU y cuatro escrituras públicas, que eran requeridas en el marco de la investigación por supuesto lavado de activos. Lo incautado será remitido al fiscal titular de esta investigación, Alejandro Cardozo, en la capital del país.

Transacciones irregulares

Según los investigadores, el hijo del excongresista realizó las transferencias desde el Cereso de inmuebles por un valor cercano a los G. 1.700 millones, cuando estaba inhabilitado para dicho fin.

El 23 de mayo de 2025, la escribana Elvia del Pilar Ayala Brítez (46) habría obtenido certificados de libre disposición de bienes y constancias de que no había inhibiciones registradas a nombre de Alexandre Rodríguez Gomes, lo que permitió la transferencia de cuatro inmuebles a su abogado Óscar Tuma, todos de Pedro Juan Caballero, valorados en G. 600 millones, G. 300 millones, G. 200 millones y G. 600 millones.

Según la imputación fiscal, la escribana Elvia Ayala, con registro notarial de la localidad de San Juan del Paraná, se habría constituido en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Cambyretã, departamento de Itapúa, donde Alexandre Rodríguez está recluido.

En esa operación, Alexandre Rodríguez habría dispuesto de sus bienes en favor de su abogado defensor, en carácter de dación en pago de honorarios profesionales. Con esto, Alexandre habría pretendido frustrar el eventual comiso de sus bienes, que estaban protegidos judicialmente y que habrían sido adquiridos por él mediante ganancias de hechos antijurídicos.