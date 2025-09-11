Óscar Tuma renuncia a seguir como abogado del hijo de “Lalo” Gomes

Por falta de recursos económicos para el pago de sus honorarios, el abogado Óscar Tuma deja la defensa de Alexander Gomes, hijo del extinto parlamentario Eulalio “Lalo” Gomes.

El documento fue presentado hoy ante el Juzgado Penal de Garantías de la capital, donde expone la imposibilidad de cumplimiento de los honorarios profesionales pactados con el defendido, debido a que los inmuebles ofrecidos en dación de pago por el mismo se encuentran actualmente sujetos a medidas de comiso, solicitadas por el Ministerio Público, lo que ha imposibilitado toda forma de cumplimiento efectivo.

“Tal situación afecta de manera directa el cumplimiento del contrato profesional celebrado, generando una imposibilidad material y jurídica de percibir mis honorarios, en tanto los bienes ofrecidos en pago están trabados en este proceso y sometidos a medidas cautelares reales”, especifica.

Agrega que decidió renunciar al mandato de la defensa técnica una vez concluida la audiencia preliminar, que aún no cuenta con fecha.

“La razón de fijar ese momento procesal para la renuncia obedece a que no deseo que esta decisión sea interpretada como una maniobra dilatoria o de chicana procesal, sino únicamente como consecuencia de la imposibilidad objetiva de continuidad profesional sin el cumplimiento de los compromisos asumidos”, enfatiza.

Solicita que, oportunamente, se intime a su defendido a la designación de un nuevo profesional para asegurar la continuidad de su representación.

“Yo estoy renunciando a la defensa penal, no a las otras causas, porque la defensa penal en un juicio oral en una causa tan compleja como ésta, requeriría mi tiempo completo, lo que me generaría descuidar a otros clientes. Entonces, al no poder cubrir mis honorarios no me otra más que renunciar”, explicó.

Caso “Lalo” Gomes

La hecho ocurrió el 19 de agosto del 2024 en Amambay, donde residía el parlamentario, así como su familia.

Conforme a los datos, basados por los antidrogas, sobre lo que aconteció aquella mañana los agentes especiales de la Senad se disponían a allanar su residencia en la capital del Amambay, pero el legislador "Lalo Gomes" abrió fuego contra los intervinientes, que respondieron a los disparos y lo hirieron mortalmente.

Al cumplirse un año del mencionado hecho, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia en agosto de este año a través de un recurso de casación presentada por el abogado Óscar Tuma contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que confirma la desestimación de la causa.