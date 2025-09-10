Detienen a joven implicado en frustrado asalto a convoy de encomiendas

Según datos, agentes de la Subcomisaría 52ª estaban realizando un control de rutina sobre la ruta PY02, en el exkilómetro 32 de esta ciudad, cuando verificaron la documentación de Gustavo Rodrigo Arce González (20).

El joven inicialmente se identificó como estibador, pero cayó en varias contradicciones hasta que terminó confesando su participación en el fallido asalto registrado en la madrugada de este miércoles.

Ante esto, el hombre fue trasladado a la dependencia policial y luego remitido al departamento de Caaguazú, a disposición del fiscal de la causa.

El intento de robo

Alrededor de las 03:00, un grupo armado interceptó los vehículos en el kilómetro 175 de la ruta PY02 de Minga Guazú.

Los delincuentes que se movilizaban en al menos cuatro vehículos, entre ellos una camioneta Ford Ranger blanca, una Toyota Fortuner gris, un Toyota Premio plateado y un Chevrolet Onix blanco, bloquearon el paso de los camiones.

En ese momento, agentes de la FOPE y efectivos de la comisaría jurisdiccional, que escoltaban al convoy, reaccionaron y se desató un enfrentamiento a tiros, en el que tres policías resultaron heridos.

Los uniformados fueron trasladados inicialmente al Sanatorio Privado del Este, en Caaguazú. Posteriormente, dos de ellos fueron derivados a Asunción debido a la necesidad de cirugías. Todos los uniformados están fuera de peligro.

Una de las camionetas utilizadas por los atacantes fue abandonada a unos 2.000 metros del lugar del enfrentamiento.