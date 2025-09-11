Intento de asalto a repartidores en Hohenau

Un camión de reparto de mercaderías de la empresa Distribuidora Paraguay - Centro de Comercio y Logística fue atacado a balazos por asaltantes que intentaron interceptar a los trabajadores en un intento de asalto. El hecho se registró la tarde de este miércoles, en la localidad de Santa María, distrito de Hohenau, sobre la ruta D047 “Graneros del Sur”.
Las víctimas denunciaron el hecho ante la Comisaría 64ª de la zona. Según relataron, cerca de las 13:20, dos hombres armados, uno con casco y el otro encapuchado, intentaron detenerlos sobre la ruta.
Al percatarse del intento de asalto, retrocedieron la marcha para retornar, momento en que uno de los asaltantes habría disparado contra el camión, dañando una de las cubiertas del lado del conductor.
Los atracadores se movilizaban a bordo de una motocicleta tipo trail de color azul, según describieron. Posteriormente, los maleantes se habrían dado a la fuga.
Las víctimas no resultaron heridas y fueron identificadas como Javier Alberto Maidana Ramírez (31) y Julio César Fernández Martínez (23), con domicilio en Cambyretá y Encarnación, respectivamente.