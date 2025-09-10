Joven con antecedentes y orden de captura es detenido por hurtar en local gastronómico de Encarnación

Nilder Daniel Causarano Barrios (25) fue detenido la mañana de este martes en inmediaciones de la Feria Municipal de la ciudad de Encarnación, en el marco de la investigación de un hurto cometido en la madrugada, en el que fue afectado un local gastronómico de la ciudad.

Los intervinientes de la Comisaría Cuarta de la zona encontraron en poder del sindicado un aparato celular de la marca OPPO A38, denunciado como hurtado.

Además, los uniformados constataron que el joven tenía una orden de captura vigente en una causa por hurto, según Oficio Nº 314 de fecha 4 de setiembre de 2025, emanado del Juzgado Penal de Garantías Nº 2 de Encarnación y firmado por la actuaria judicial Leticia Matiauda.

También verificaron que posee antecedentes por robo agravado en 2020; transgresión a la Ley 1866/02 “De la no violencia en los estadios deportivos” en 2023; hurto agravado en 2025; y hurto en 2025.

El hurto investigado

La propietaria de un local gastronómico, identificada como Susana Benítez de Ullón (72), denunció el hurto de dos aparatos celulares del mostrador de su negocio.

Según constató en las cámaras de circuito cerrado, el autor ingresó por el acceso posterior del local, cerca de las 3:00 de la madrugada del martes.

El joven fue identificado por los uniformados gracias al CCTV que les entregó la denunciante. Uno de los aparatos fue encontrado en poder de Causarano.

Entretanto, el otro aparato fue localizado en poder de un trabajador de una gomería en inmediaciones de la zona. Este indicó que el joven le vendió el celular por G. 50.000 y posteriormente devolvió el elemento hurtado.

La agente fiscal de turno, Luz Saldívar, dispuso la detención del hombre en libre comunicación en la sede de la comisaría jurisdiccional.