Caaguazú: imputan a cinco detenidos tras intento de asalto a convoy de camiones

El agente fiscal Alexis Takahashi prosigue con las investigaciones en torno al fallido asalto rutero, ocurrido el pasado miércoles en el kilómetro 175 de la ruta PY02 de la localidad de Caaguazú, del cual resultaron víctimas camiones transportadores de encomiendas, tras el enfrentamiento armado con fuerzas policiales.

Como avance se cuenta con la detención de cinco sospechosos, que ya fueron imputados por la supuesta comisión del hecho punible de robo agravado en grado de tentativa.

Además, durante un procedimiento en un inmueble de la ciudad de Coronel Oviedo, identificado como supuesto aguantadero, se logró la detención de un sexto sospechoso vinculado al atraco.

De acuerdo con las pesquisas, al menos una decena de delincuentes habría participado del intento de asalto contra los ocho camiones de carga. Como consecuencia del enfrentamiento, resultaron heridos tres agentes de la FOPE, pero ninguno de ellos de gravedad.

La comitiva fiscal y policial procedió a la incautación de vehículos y otros elementos de interés investigativo, los cuales serán sometidos a peritaje.