Feminicidio en PJC: muere joven madre que había sido quemada, presuntamente por su pareja

La información sobre el fallecimiento de Elisandra Arce Aguirre (27) fue confirmada por familiares este viernes. “Mi hermana luchó hasta el último, pero hoy murió”, señaló con profunda tristeza Sonia Arce, hermana mayor de la víctima.

Agregó que Elisandra siempre vivió en un ambiente de violencia con su pareja, Carlos Adolfo Ramírez.

“Él (Carlos) le pegaba a ella; mi hermana le denunciaba, pero después desistía otra vez por tratarse del papá de sus hijos”, expresó Sonia.

La hermana de la víctima también pidió que se haga justicia y que el crimen de su hermana no quede impune.

“Yo pido justicia para mi hermana, ya que sufrió mucho estando con su pareja hasta que le mató”, lamentó la mujer, que manifestó que la víctima tuvo nueve años de convivencia con el agresor y juntos tuvieron dos hijos.

Piden ayuda para cubrir gastos

“Somos una familia de escasos recursos económicos y necesitamos ayuda para cubrir los gastos”, indicó Sonia Arce, hermana de la víctima.

Según algunos datos, la familia tuvo muchos gastos por el tratamiento y el traslado del cuerpo de Asunción a Pedro Juan Caballero. A eso se suman los gastos del velatorio y el sepelio, por lo que decidieron recurrir a la ciudadanía para pedir ayuda. Se solicita a quienes puedan colaborar con la familia que contacten al 0994 835 289.

Antecedentes del caso

El 17 de agosto pasado, la víctima, Elisandra Arce Aguirre, mantuvo una fuerte discusión con su pareja, Carlos Adolfo Ramírez, cuando se encontraban en su vivienda ubicada en el barrio Jardín Aurora. En un momento dado, Ramírez habría tomado un recipiente que contenía combustible, con el que supuestamente roció a Elisandra y luego le prendió fuego.

La víctima fue auxiliada hasta un hospital local y posteriormente derivada al Hospital del Quemado por la gravedad de su cuadro; en ese ínterin, el supuesto agresor fue detenido. Finalmente, este viernes se confirmó el deceso de la víctima.

Fuentes del Ministerio Público, sede Pedro Juan Caballero, informaron que ahora la causa abierta en contra del sospechoso del crimen es de feminicidio, ya que se trata de un caso consumado al confirmarse el fallecimiento de la mujer.