Allanan supuestos aguantaderos de motocicletas robadas en Pedro Juan Caballero

Los investigadores señalaron que el procesamiento de imágenes de circuito cerrado permitió dar seguimiento a algunos de los casos de hurtos de motocicletas registrados en los últimos días y posibilitó el operativo con el fin de desarticular una banda de asaltantes y eliminar posibles elementos de logística.

Dos viviendas y un taller allanados

La comitiva fiscal-policial encabezada por la fiscal Reinalda Palacios y el subcomisario Osvaldo Mareco allanó primeramente dos viviendas en simultáneo que derivaron en la incautación de 6 motocicletas presumiblemente robadas; durante dicha intervención se procedió a la aprehensión de dos adolescentes de 17 años que serían los autores de los hechos de hurto de motocicletas.

El tercer allanamiento del día se efectuó en un taller mecánico de donde incautaron otras 5 motocicletas de dudosa procedencia y quedó a disposición de la justicia el propietario del establecimiento, identificado como Elpidio Martínez. Los investigadores sospechan que los lugares hoy allanados servían de aguantaderos de la banda de robamotos integrada entre otros por los hoy detenidos, para posteriormente comercializarlas.

Otro adolescente detenido el fin de semana

Durante el fin de semana, agentes del grupo Puma y de la Comisaría 3ra. de Pedro Juan Caballero a cargo del subcomisario Carlos Alsina, realizaron un procedimiento que permitió sacar de circulación a un joven de 17 años que a su corta edad tendría en su haber varios casos de robos, asaltos y reducción.

Con estos procedimientos, desde la Policía Nacional señalan que quieren desalentar los casos de hurtos de motocicletas registrados en la zona.