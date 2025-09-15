Asaltantes con placas policiales atracan camión de cerveza y se llevan millonario botín

El robo ocurrió aproximadamente a las 21:00, sobre la ruta PY02, en la zona del km 258, barrio Nuestra Señora de la Asunción, del distrito de Juan León Mallorquín. Resultaron víctimas: Jorge Miguel Ortellado Gosch (28), Víctor Manuel Ibarra Busto y Derlis Ariel Samudio (31), todos empleados de la empresa Distribuidora ATA.

Los trabajadores, que se desplazaban en un camión Mercedes Benz, modelo 1120, chapa AAVM 68, fueron despojados de dinero en efectivo y de hojas de cheques que estaban guardadas en la caja fuerte instalada dentro de la cabina del vehículo.

Los autores eran cuatro personas, con el rostro cubierto, armadas y con placas similares a las utilizadas por la Policía Nacional, quienes se movilizaban en una furgoneta blanca.

Las víctimas relataron que uno de los neumáticos del camión se pinchó, por lo que ingresaron a una gomería cercana, donde ya estaba estacionado el vehículo del cual descendieron los supuestos asaltantes. Estos últimos los encañonaron con armas de fuego y, con una herramienta de metal, forzaron la caja fuerte para apoderarse del dinero y de los cheques producto de la recaudación de ventas de cervezas.

Tres días después del atraco, los delincuentes seguían sin ser localizados y, por ende, el botín no fue recuperado.

Otro asalto en la zona

El fin de semana último también se reportó otro asalto en Alto Paraná, esta vez en el distrito de Minga Guazú. Ocurrió el sábado a las 10:50, en perjuicio de la empresa recicladora denominada Recy Plast Plásticos SA, ubicada en la fracción El Progreso, a 4.000 metros del casco urbano de la ciudad.

Resultó víctima el administrador financiero de dicha empresa, Andrés Vidal Santacruz Araújo, quien fue golpeado en la cabeza y despojado de una mochila que contenía documentos varios y dinero en efectivo destinado al pago de salarios semanales de los empleados. El dinero robado rondaría entre 10 y 15 millones de guaraníes, en moneda local y reales.

Los autores eran cuatro personas, todos con tapabocas, vestidos con camperas y gorras, armados con pistolas y una escopeta, quienes se desplazaban a bordo de un automóvil Toyota Allion, color bordó.

Esa misma tarde fue detenido un sospechoso y se incautaron varias evidencias durante un allanamiento. El detenido es Joel David Quintana Báez.

Durante el procedimiento se requisó una pistola calibre 9 mm, con un cargador largo y uno corto; una escopeta calibre 12; varios cartuchos del mismo calibre; un revólver calibre 44 con cinco cartuchos vivos; y un fusil calibre 5.56. Además, se incautaron remeras y quepis similares a uniformes policiales.