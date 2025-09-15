Capturan a una mujer por el homicidio de un médico ñana en Paso Yobái

El homicidio ocurrió aparentemente entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en una modesta vivienda de la compañía Planchada del distrito de Paso Yobái, en el departamento de Guairá.

El asesinado fue identificado como Maximiliano Esteche López, de 76 años, quien vivía solo y que era conocido por su faceta de médico naturalista, es decir, médico ñana.

El cuerpo fue encontrado por un primo de la víctima, quien pasó temprano por la casa para saludarlo pero que lo encontró tirado en el suelo, en medio de un charco de sangre.

El septuagenario aún tenía en la mano un cuchillo con el que aparentemente intentó defenderse antes de que le cortaran el cuello y lo dejaran desangrarse.

Tras crimen en Paso Yobái, allanamiento y detención

Intervinieron en el caso la fiscala de Independencia, Rocío Raquel Rivas, y agentes de la Dirección de Policía de Guairá, del departamento de Investigaciones y del departamento de Homicidios.

Los vecinos dijeron a los investigadores que una pobladora de la zona visitaba habitualmente al abuelito y que aparentemente tenían una especie de relación casual.

Efectivamente, la Policía y la Fiscalía allanaron la casa de la mujer y la detuvieron.

Esta resultó ser Silvia Díaz Fretes, de 40 años, quien en principio negó su participación pero que después no supo explicar las ropas manchadas con sangre que quemó en el patio de su casa.

Silvia también tenía rasguños y otras marcas compatibles con una pelea, por lo que quedó detenida como principal sospechosa.