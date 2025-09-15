Motociclista muere en accidente en rotonda del puente Héroes del Chaco

Un accidente con derivación fatal fue registrado en la madrugada de este lunes en la rotonda de la avenida Costanera Norte de Asunción y el puente Héroes del Chaco, y tuvo como víctima a un motociclista.

Según información preliminar, el fallecido fue identificado como Julio César Bogado Aquino.

En conversación con ABC Color en el lugar del accidente, el oficial Fernando Moral de la Policía Nacional comentó que el motociclista presumiblemente viajaba hacia el puente desde la zona del Jardín Botánico.

Se cree que el biciclo impactó con el paseo central y la cabeza del motociclista habría impactado con el cordón.

Alta velocidad

El agente policial describió el biciclo involucrado como “de alta cilindrada” y comentó que no se observó un casco en el lugar. No descartó que exista otro vehículo involucrado, aunque enfatizó que las primeras averiguaciones aún están en curso.

Un testigo del hecho dijo que el motociclista viajaba a alta velocidad.