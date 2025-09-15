Según criminólogo, alguien como Bermúdez solo podía moverse porque tenía protección

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) anunció el sábado la detención de un jefe criminal mexicano identificado como Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, quien tiene supuestos vínculos directos con el grupo criminal Cartel Jalisco Nueva Generación.

La detención de Bermúdez Requena estuvo a cargo de la Senad y tuvo apoyo de la Secretaría Nacional de Inteligencia y autoridades de México.

El mexicano fue capturado en una lujosa residencia en el barrio cerrado Surubi’i, en Mariano Roque Alonso, que utilizaba como “centro de resguardo y ocultamiento”.

Sobre este tema, el criminólogo Juan Martens señaló: “Alguien cómo Bermúdez solo puede moverse, cómo se movía porque tenía protección. Lo más probable es que una célula de Bermúdez ya esté operando en Paraguay. Lastimosamente, el Estado siempre llega tarde”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cae en Paraguay jefe criminal vinculado a Cartel Jalisco Nueva Generación

A renglón seguido, comentó: “Paraguay es un lugar estratégico para el acopio de cocaína. Está muy cerca de los centros de producción, pero no está en los centros de producción”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo otro es la facilidad que hay en la circulación por aire en Paraguay, sumado a las redes de corrupción en donde están insertas las autoridades”, añadió.

Retornando a lo que fue la captura de Bermúdez, el criminólogo señaló: “Nuestro sistema de seguridad no tiene poder de captación. Estos grandes empresarios del crimen caen por errores que cometen en el sistema financiero”

“Año tras año las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) tienen la promesa de desarticular grupos criminales, pero vemos cómo aumentan sus acciones”, sentenció.