Cae en Paraguay jefe criminal vinculado a Cartel Jalisco Nueva Generación

Este sábado, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) anunció la detención en la ciudad de Mariano Roque Alonso de un notorio jefe criminal mexicano identificado como Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, quien tiene supuestos vínculos directos con el grupo criminal Cartel Jalisco Nueva Generación.

La detención de Bermúdez Requena se produjo en horas de la madrugada de hoy; estuvo a cargo de la Senad y tuvo apoyo de la Secretaría Nacional de Inteligencia y autoridades de México.

El mexicano fue capturado en una lujosa residencia en el barrio cerrado Surubi’i que utilizaba como “centro de resguardo y ocultamiento”, según el informe de la Senad.

Vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación

Bermúdez Requena es uno de los criminales más buscados de México.

Fue jefe de policía en el estado mexicano de Tabasco, donde su gestión estuvo marcada por acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

Luego de su paso por filas policiales, se integró y luego pasó a liderar el grupo criminal “La Barredora”, estrechamente vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los carteles más notorios del narcotráfico en México.

Bermúdez Requena ha sido vinculado directamente a operaciones de tráfico internacional de narcóticos, homicidios, desapariciones y hechos de corrupción institucional en su país de origen.