Dos hombres mueren en un alcantarillado de Calle’i

Dos hombres fallecieron esta tarde en un alcantarillado ubicado en la zona de una matadería de Calle’i, cerca al hospital del mismo nombre.

Según el comisario Martín Bobadilla, uno de los trabajadores descendió al conducto para realizar tareas de limpieza y conexión de agua, pero no volvió a salir. Al percatarse, su compañero bajó a ayudarlo, pero aparentemente también se había desvanecido.

Lea más: San Antonio: la asfixia de una recién nacida obliga a la Municipalidad a comprar ambulancia para los bomberos

El jefe policial expresó que, según testigos, aparentemente a causa de la inhalación de gases.

Identidad de las víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Ignacio Alberto Ayala Morel, de 22 años, y Óscar Derlis Villalba, de 52 años, ambos residentes de San Lorenzo. Se trataba de trabajadores particulares que prestaban servicios de mantenimiento en la zona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bomberos voluntarios de la compañía K11 participaron del operativo de rescate. Asimismo, ambulancias y profesionales de salud también acudieron a la llamada de emergencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque la principal hipótesis apunta a una asfixia, el Ministerio Público debe confirmar la causa de muerte.