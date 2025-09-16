Policiales

Villa Elisa: intentaron irrumpir en sucursal de banco abriendo un boquete

Dos personas desconocidas intentaron hoy ingresar a una sede de un banco en la ciudad de Villa Elisa, sobre la Ruta PY01, abriendo un hoyo en el techo del local, pero huyeron al saltar las alarmas del edificio.

Por ABC Color
16 de septiembre de 2025 - 05:50
Un intento fallido de robo tuvo lugar en la madrugada de este martes en una sede del banco GNB ubicada sobre la Ruta PY01 en la ciudad de Villa Elisa.

Según información preliminar, alrededor de las 3:15 de hoy dos personas desconocidas irrumpieron en el predio de la sede bancaria abriendo un boquete en una muralla perimetral.

Los intrusos luego intentaron ganar acceso al interior del local abriendo otro boquete en el techo, pero las alarmas se activaron y los ladrones huyeron del sitio.

Sospechosos no han sido capturados

Agentes de la Policía Nacional realizan rastrillajes en la zona, pero hasta el momento los dos sospechosos permanecen prófugos.

