Villa Elisa: intentaron irrumpir en sucursal de banco abriendo un boquete

Un intento fallido de robo tuvo lugar en la madrugada de este martes en una sede del banco GNB ubicada sobre la Ruta PY01 en la ciudad de Villa Elisa.

Según información preliminar, alrededor de las 3:15 de hoy dos personas desconocidas irrumpieron en el predio de la sede bancaria abriendo un boquete en una muralla perimetral.

Lea más: Asaltantes con placas policiales atracan camión de cerveza y se llevan millonario botín

Los intrusos luego intentaron ganar acceso al interior del local abriendo otro boquete en el techo, pero las alarmas se activaron y los ladrones huyeron del sitio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sospechosos no han sido capturados

Agentes de la Policía Nacional realizan rastrillajes en la zona, pero hasta el momento los dos sospechosos permanecen prófugos.